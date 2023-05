Kurz vor Krönung: König Charles und William treffen auf Fans

Das machen die Royals vor dem besonderen Tag! Morgen ist es so weit: König Charles (74) offizielle Krönung findet statt. Sein Sohn, Prinz Harry (38), der schon seit Jahren in den USA lebt und wohl auch kein gutes Verhältnis zu dem Monarchen hat, ist bereits in Großbritannien gelandet. Auch er wird bei der Krönung dabei sein, die die ganze Welt gespannt verfolgen wird. Aber das steht für König Charles noch vor dem historischen Event an!

Am Freitagnachmittag trafen er sowie sein ältester Sohn Prinz William (40) und dessen Frau Prinzessin Kate (41) auf Royal-Fans auf der Prachtstraße Londons namens The Mall. König Charles begrüßte die zahlreichen Fans, die bereits Stunden auf ihn und die anderen zwei Royals gewartet hatten. Außerdem führten sie kurze Gespräche mit den Anhängern des Königshauses. "Es ist schön, hier draußen zu sein und Hallo zu sagen", hört man Kate zu einer Frau sagen.

Auch William unterhielt sich mit Leuten, die teilweise sogar aus den USA angereist kamen. "Ach wirklich?", zeigte sich der Thronfolger begeistert von der Geschichte des Fans. Kate erzählte in einem Interview mit BBC, dass morgen ein großer Tag sein werde und alle sich vorbereiten und aufgeregt sind: "Dies ist ein großer Moment, genießen sie den morgigen Tag", betonte sie abschließend.

Anzeige

Getty Images König Charles ein Tag vor seiner Krönung

Anzeige

Getty Images Prinz William ein Tag vor König Charles' Krönung

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 5. Mai 2023

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sie vor der Krönung noch Fans treffen würden? Ja, das gehört ja dazu! Nee, das überrascht mich schon. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de