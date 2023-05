Mit der U-Bahn: Prinz William und Kate besuchen Pub in Soho

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) sind ganz unroyal unterwegs. Wie für alle britischen Royals dreht sich für den Thronfolger und seine Frau derzeit alles um die Vorbereitungen für die Krönung. Doch das Ehepaar lässt offenbar auch seine anderen offiziellen Termine nicht außer Acht. So kamen sie ihren Fans nun sehr nahe: William und Kate besuchten einen Pub und fuhren ganz bodenständig mit der U-Bahn.

Inklusive royalem Sicherheitsteam ging es am Donnerstag für William und Kate mit der U-Bahn ins Londoner Stadtviertel Soho. Sie verließen die Bahn am Tottenham Court und machten sich dann auf in den traditionellen Pub Dog and Duck. Der gehört zu der britischen Nicholson's-Gruppe, und diese feiert 2023 sein 150-jähriges Bestehen. Außerdem ist die Kneipe laut dem Hello! Magazine Teil der Krönungsfeierlichkeiten, denn dort wird es an dem Wochenende einige Veranstaltungen geben. Vor dem Lokal warteten jede Menge Fans, die von den beiden freudestrahlend begrüßt wurden. Kate machte sogar Selfies mit einigen Bewunderern und führte Gespräche.

Die Begeisterung der Fans scheint aber nicht von irgendwoher zu kommen. Gerade erst wurde bekannt, dass vor allem Kate auf der Beliebtheitsskala ganz weit oben steht. Laut Daily Mail soll sie stolze 38 Prozent einer Umfrage erreicht haben, was etwa jeder dritte Brite ist. William liegt direkt hinter ihr mit 34 Prozent. Platz drei geht an König Charles (74).

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate vor dem Dog and Duck in London 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate (r.) mit einem Fan in Soho

Anzeige

Instagram / Matt Porteous Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de