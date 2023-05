Palast bestätigt: So hält sich Königin Camilla mit 75 fit!

Für Königin Camilla (75) ist Bewegung wohl ganz schön wichtig! Am 6. Mai werden Charles (74) und die Frau an seiner Seite zu König und Königin des Vereinigten Königreichs gekrönt. Mit ihrer royalen Rolle an der Seite ihres Ehemannes gehen für die Britin jedoch auch so einige Termine einher. So schafft es Camilla, sich trotz ihres stressigen Alltags fit zu halten!

Laut des Buckingham Palace startet die Königsgemahlin ihren Tag bereits sportlich. Um aktiv zu bleiben, tanze sie am Morgen bereits Ballett! Camillas Work-out bestehe aber auch aus "ein wenig Pilates" sowie aus "viel Spazierengehen", wie sie selbst verrät.

Wie The Mirror berichtet, nehme die hochrangige Royal schon seit 2019 regelmäßig Unterricht in Silver Swans Ballett. Wie Camilla ein Jahr später erzählte, habe sie "eine alte Freundesgruppe zusammengetrommelt" und tanze einmal die Woche mit ihnen gemeinsam, wenn sie in London seien.

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. im April 2023

Getty Images Königin Camilla in einem Ballett-Studio in London, 2021

Getty Images Königin Camilla im April 2023

