Sofia Richie unterstützt Papa Lionel bei Krönungsauftritt

Sofia Richie (24) will den Auftritt ihres Vaters offenbar nicht verpassen! Am kommenden Samstag findet die Krönung von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey in London statt. Ebenso wie Take That oder Katy Perry (38) wird auch Lionel Richie (73) bei einem Krönungskonzert performen, um den britischen Monarchen zu ehren. Auch Töchterchen Sofia ist bereits angereist, um den Auftritt ihres Papas zu verfolgen!

Sofia ist nach ihren Flitterwochen mit Ehemann Elliot Grainge in London gelandet. Das bestätigt die frisch angetraute Ehefrau des Musikproduzenten am Donnerstag mit einem coolen Selfie via Instagram. Darauf ist zu sehen, wie sie mit einer Freundin durch die britische Hauptstadt schlendert. "Zurück in London für Lionel Richie", freut sich die 24-Jährige unter dem Bild mit einem König-Emoji.

Doch neben seiner Performance wird Lionel noch eine weitere Ehre zuteil! Immerhin hat der 73-Jährige spontan auch eine Einladung für die offizielle Krönungszeremonie erhalten. "Mit so was rechnet man nie. Es ist A eine Überraschung, B eine große Ehre, und C: Es gibt so viele Leute, die er für die Krönung hätte wählen können, und dann nimmt er mich", schwärmte Lionel daraufhin gegenüber People.

