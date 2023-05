Taylor Swift und Matty sollen Liebe bald öffentlich machen!

Ist es wirklich schon so ernst bei den beiden? Taylor Swift (33) trennte sich vor einigen Monaten von ihrem langjährigen Partner Joe Alwyn (32). Nun soll die Grammy-Gewinnerin mit dem Frontmann der britischen Band The 1975, Matty Healy (34), anbandeln. Angeblich läuft die Romanze der zwei Musiker auch schon seit Anfang dieses Jahres. Bisher schwiegen sie zu den Liebesgerüchten – am kommenden Wochenende wollen Taylor und Matty ihre Beziehung aber wohl offiziell bestätigen!

Wie ein Promi-Kenner nun gegenüber The Sun behauptet, sollen die zwei bei dem Konzert der 33-Jährigen in Nashville die Beziehungsbombe platzen lassen wollen. "Der Plan ist, dass Matty mitten in der Show auf die Bühne kommt und zwei Songs spielt." Aber wie soll das ganze Aussehen? "Sie werden mit dem Publikum plaudern und im Moment ist die Idee, dass sie ihre Romanze mit einer Art von [...] öffentlicher Liebesbekundung bestätigen. Es wird aber nichts Kitschiges sein."

Die zwei sollen schon vor rund zehn Jahren mal zusammen gewesen sein. Damals hatte der 34-Jährige die Gerüchte aber dementiert. Trotzdem schien er von Taylor total begeistert gewesen sein. "Ich habe bei zahllosen Gelegenheiten gesagt, dass ich sie für eine der liebenswürdigsten, am härtesten arbeitenden, kreativ begabtesten und schönsten Frauen halte, die ich je kennenlernen durfte", hatte er im Interview mit Elle geschwärmt.

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Getty Images Matty Healy im Mai 2023

Getty Images Taylor Swift bei den Grammy Awards 2023

