Theresia Fischer modelt nach Beinverlängerung endlich wieder

Theresia Fischer (31) schließt ein Kapitel ab! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat turbulente Jahre hinter sich: Über einen längeren Zeitraum ließ sie sich bei einer schmerzhaften Prozedur ihre Beine um 14 Zentimeter verlängern. Erst kürzlich plauderte das Model aus, dass sie das ihrem Ex zuliebe getan hat. Nun fühlt sich Theresia aber endlich wieder frei und geht ihren Weg: Sie modelt das erste Mal nach der Beinverlängerung wieder!

Auf Instagram teilt die 31-Jährige einige Behind-the-scenes-Aufnahmen von dem ersten Fotoshooting seit langer Zeit. "Es geht endlich wieder los", schwärmt Theresia glücklich. Sie habe so viel Lebenszeit mit der Beinverlängerung verschwendet und sich unsicher gefühlt, doch jetzt sei sie "stärker als je zuvor": "Und genau diese Energie habe ich gestern bei meinem ersten Shooting nach der Prozedur der Beinverlängerung wieder erlebt!"

Durch jahrelanges Mobbing sei Theresia in ihrer Vergangenheit geschwächt gewesen und hat sich zu der Beinverlängerung hinreißen lassen – mit der Hoffnung auf Anerkennung. Nun will sie aber ein Zeichen setzen: "Ich möchte zeigen, dass wir Menschen, die so etwas erfahren haben, wieder Stärke erlangen können, selbstbewusster denn je im Leben stehen und mithilfe vom Partner und Freunden, die ehrlich zu einem sind, den Blick wieder nach vorne richten", betont sie in dem Posting.

Theresia Fischer, TV-Bekanntheit

Theresia Fischer bei ihrem ersten Model-Job nach der Beinverlängerung

Model Theresia Fischer

