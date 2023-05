Vor Krönung: Prinzessin Beatrice bei entspanntem Dinner!

Sie gönnen sich einen ausgelassenen Abend vor dem großen Tag! Morgen ist es endlich so weit: König Charles (74) wird offiziell zum Oberhaupt der britischen Monarchie ernannt. Schon seit Monaten bereiten sich die Royals auf die spektakuläre Krönungszeremonie vor. Die Nichte des Regenten, Prinzessin Beatrice (34), scheint kurz vor dem Event aber ganz und gar nicht aufgeregt zu sein – bei einem Dinner mit ihrem Mann und Schwager wirkte sie total relaxt!

Paparazzi lichteten die 34-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (39) und ihrem Schwager Jack Brooksbank (37) am Donnerstagabend in einem Luxushotel in London ab. Auf den Fotos, die Hello Magazine vorliegen, wirken die drei total happy und grinsen ausgelassen in die Kamera. Dabei waren die sonst so vornehmen Royals ganz leger gekleidet: Die Prinzessin trug ein langes Kleid mit einer schwarzen Jacke und Stiefeln, ihr Mann wählte ein lässiges Shirt mit einem blauen Sweatshirt. Jack entschied sich für eine Jeans, die er mit sportlichen Sneakers und einer khakifarbenen Jacke kombinierte.

Beatrice' Schwester, Prinzessin Eugenie (33), begleitete die kleine Truppe an dem Abend allerdings nicht – vermutlich musste sie sich noch etwas Ruhe vor dem anstrengenden Wochenende gönnen. Die 33-Jährige erwartet derzeit ihr zweites Kind und ist schon im Schwangerschaftsendspurt.

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, April 2020

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Dezember 2022

Getty Images Prinzessin Eugenie und Jacks Brooksbank im April 2023

