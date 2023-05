Prinzessin Eugenie feiert hochschwanger Kindergeburtstag!

Prinzessin Eugenie (33) genießt offenbar noch etwas Zeit mit ihrer Familie. Die Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth (✝96) ist derzeit hochschwanger. Mit ihrem Mann Jack Brooksbank (37) hat sie bereits ihren Sohn August Philip Hawke. Anfang 2023 wurde dann ihre zweite Schwangerschaft bekannt und mittlerweile ist ihr Babybauch schon groß gewachsen. Nun wird die hochschwangere Eugenie auf einem Kindergeburtstag mit ihrer Schwester und deren Ehemann gesehen.

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, besuchen Eugenie und Jack am Montag zusammen mit ihrer Schwester Beatrice (34) und deren Ehemann Eduardo Mapelli Mozzi ein Restaurant. Vor allem die werdende Mama strahlt auf den Bildern, denn sie setzt ihren Babybauch in einem blauen, geblümten Sommerkleid in Szene. Ihre ältere Schwester geht es hingegen etwas gedeckter an und kommt in einem dunkelblauen Kleid. Mit von der Partie sind auch die Kinder der Geschwister: Beatrice trägt ihr Töchterchen Sienna auf dem Arm und Jack versucht den quirligen August zu bändigen, denn die Familie ist auf einem Kindergeburtstag zu Gast.

Mit ihrer zweiten Schwangerschaft hatte Eugenie aber nicht nur ihre Fans beglückt, sondern vor allem auch ihre Mutter Sarah Ferguson (63). Im Januar hatte die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) bei Instagram ein süßes Bild mit ihrer Tochter geteilt. Darauf knuddeln die beiden und lachen fröhlich. "Ich bin so glücklich für mein Mädchen", hatte sie glücklich geschrieben.

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, April 2020

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie im August 2022

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie

