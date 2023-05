Wann kommt die Verlobung bei Kaley Cuoco und Tom Pelphrey?

Kaley Cuoco (37) und Tom Pelphrey (40) genießen gerade einfach den Moment! Vor rund einem Jahr hatten die beiden Schauspieler ihre Beziehung zueinander öffentlich gemacht. Ende März durften sich die Turteltäubchen über die Geburt ihrer Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey freuen. Seitdem verzaubern die Schauspieler ihre Fans mit niedlichen Familienbildern. Im Gegensatz zu ihrer Mama trägt Töchterchen Matilda schon Toms Nachnamen. Aber wie sieht es mit einer Verlobung bei Kaley und dem "Ozark"-Darsteller aus?

Ein Insider plauderte gegenüber US Weekly aus: "Kaley und Tom haben es nicht eilig, sich zu verloben. Sie sind einander und ihrer Familie verpflichtet und das reicht ihnen im Moment." Außerdem beabsichtige die The Big Bang Theory-Schauspielerin es nicht, nochmal zu heiraten – die frischgebackene Mutter war nämlich bereits zwei mal unter der Haube. Von 2013 bis 2016 lebte sie in einer Ehe mit Ryan Sweeting (35). 2018 gab sie Ex-Mann Karl Cook (32) das Jawort. Trotzdem schließt der Insider eine erneute Hochzeit mit Tom nicht aus: "Er ist so nett und unterstützend, dass Freunde denken, sie könnten sich verloben und eine sehr kleine Hochzeit feiern, aber nicht in nächster Zeit."

Die Quelle verriet: "Kaley liebt Tom jetzt noch mehr, nachdem sie ihn als Vater gesehen hat. Er steht nachts auf, um Matilda zu füttern und hat immer Papa-Tochter-Kuschelzeit auf der Couch, bevor sie ins Bett geht." Das gefalle dem "Flight Attendant"-Star sehr gut. Vor wenigen Tagen ließ sich das Paar auch ein Familientattoo stechen und verewigte somit ihre Liebe unter der Haut. Es handelt sich um ein individuelles Motiv, dass sich aus den Initialen aller drei Familienmitglieder zusammensetzt.

Instagram / tommypelphrey Tom Pelphrey und Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco, Schauspieler

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco beim Tätowierer

