Kaley Cuoco und Tom Pelphrey haben jetzt ein Familientattoo

Ihre Liebe geht unter die Haut! Erst vor rund einem Jahr hatten Kaley Cuoco (37) und Tom Pelphrey (40) ihre Beziehung zueinander öffentlich gemacht. Mittlerweile sind die beiden Schauspieler bereits Mama und Papa einer kleinen Tochter: Am 30. März erblickte die kleine Matilda das Licht der Welt. Seitdem versorgen die glücklichen Eltern ihre Fans regelmäßig mit süßen Bildern ihrer Familie. Jetzt überraschten Kaley und Tom mit einem Familientattoo!

"Wir haben ein kleines Ding gemacht!", verrät die The Big Bang Theory-Darstellerin aufgeregt in ihrer Instagram-Story. Dazu präsentiert das Paar seine frisch gestochenen Tattoos in die Kamera. Dazu bedankt sie sich bei dem Tätowierer: "Danke, dass du unser spezielles Design zum Leben erweckt hast!" Das Motiv setzt sich aus den Initialen aller drei Familienmitglieder zusammen: Die Buchstaben "K" und "T" gehen auf jeder Seite ineinander über, wobei sich der Buchstabe "M" in der Mitte mit den Buchstaben verbindet.

Während Tom das individuelle Design auf seinem Oberarm platziert hat, hat sich die Neumama für eine etwas kleinere sowie filigranere Version auf ihrem Handgelenk entschieden. Das Tattoo haben die jungen Eltern in ihren eigenen vier Wänden stechen lassen. Denn Kaley findet: "Es geht nichts über ein Tattoo bei sich zu Hause."

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey beim Tätowierer

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco beim Tätowierer

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de