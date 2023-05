Anders als Harry: Warum trug Prinz Andrew königliche Robe?

Ob sich Prinz Harry (38) benachteiligt fühlte? Am Samstag wurde König Charles III. (74) offiziell gekrönt. Neben hochrangigen Gästen und der Royal-Family wohnten auch der skandalträchtige Prinz Andrew (63) und sein schlagzeilenumwobener Neffe der Zeremonie bei. Doch während Harry lediglich in einem Frack erschien, trug Charles' Bruder eine zeremonielle Robe – obwohl ihm bereits vor Jahren die königlichen Titel entzogen wurden. Doch warum durfte Harry keine königliche Robe tragen, der in Ungnade gefallene Andrew aber schon?

Wie Mirror jetzt berichtet, wird vermutet, dass Harry das trug, worum er gebeten wurde – obwohl er Anspruch auf etwas Extravaganteres hätte. Da Harry Ritter des Königlich-Viktorianischen Ordens ist, wäre er dazu berechtigt gewesen, den blauen Mantel des Ordens zu tragen. Der Palast soll ihm davon aber abgeraten haben. Da Andrew weiterhin ein Mitglied des Hosenbandordens ist, war es ihm auch erlaubt, die königliche Robe zur Krönung zu tragen.

Dennoch verriet eine Quelle gegenüber dem Medium, dass der 63-Jährige lange Zeit nicht wusste, was er zu dem besonderen Tag seines Bruders tragen darf: Der Insider meinte, Andrew sei "völlig im Dunkeln gelassen" worden, was seine Rolle und die vorgeschriebene Kleidung für die Krönung angeht, obwohl die anderen Anwesenden im Voraus informiert wurden. "Andrew ist wütend. Er spielt ohnehin schon keine Rolle, und jetzt fühlt er sich auch noch respektlos behandelt und darüber belehrt, was er zu tragen berechtigt ist", hieß es außerdem.

Getty Images Prinz Andrew während der Krönung von König Charles III.

Getty Images Prinz Harry bei der Krönung von König Charles III.

