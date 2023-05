Darüber sprachen König Charles und Camilla in der Kutsche!

König Charles (74) scheint überwältigt zu sein! Am heutigen Samstag wurde der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II (✝96) in einer aufwendigen traditionellen Zeremonie zum König gekrönt. Auch seine Frau Camilla (75) trägt ab heute den Titel Königin. Selbstverständlich war das ein einschneidendes Ereignis in deren Leben – entsprechend emotional waren die beiden. Darüber sollen sich Charles und Camilla in der Kutsche zur Kirche unterhalten haben!

Wie Daily Mail berichtet, habe ein Lippenleser die Konversation der neuen Regenten entschlüsselt. "Sieh dir das an", soll der Monarch zu seiner Frau gesagt haben und daraufhin auf die jubelnde Menge, die ihnen auf ihrer Fahrt zuwinkte, gedeutet haben. Auch die Königin war wohl von den Fans überwältigt, als sie die vielen Fahnen sah, die die Straßen schmückten. "Es ist super, bemerkenswert", gestand sie augenscheinlich. "Es sieht wunderbar aus", habe der König hinzugefügt, als sie in der Nähe des Trafalgar Square vorbeikamen. "So schön", antwortete wohl Camilla.

Nachdem William Charles seine Treue geschworen hatte, habe er sich bei ihm mit den Worten "Danke William" bedankt. Auch bei den anderen Gästen, an denen er nach der Zeremonie vorbeigekommen war, hat er laut dem Lippenleser "Vielen Dank" und "Es war wunderbar" gesagt.

