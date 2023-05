Ein historischer Tag: So war die Krönung von König Charles!

Was für ein geschichtsträchtiger Tag! Quasi sein Leben lang, wurde König Charles (✝96) auf seine Krönung vorbereitet – bis es jedoch letztlich so weit war, dauerte es satte 70 Jahre. Am 6. Mai war der Moment dann aber endlich gekommen: Charles III. bekam sein königliches Zepter und die St-Edwards-Krone aufgesetzt. Die Zeremonie hielte einige süße Momente bereit: So bezauberten Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) mit ihren drei Kids – doch auch der Thronfolger selbst sorgte mit seinem Kuss für seinen Vater für Rührung. Prinz Harry (38) wirkte zwischen all den Gästen hingegen total verloren.

