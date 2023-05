Das sind die Krönungs-Outfits von Prinz William und Kate

Prinzessin Kate (41) und ihr Gatte legen einen atemberaubenden Auftritt hin! Der langersehnte Tag ist gekommen: König Charles III. (74) wird feierlich zum Regenten des Vereinigten Königreichs gekrönt! Auf diesen Moment haben sich nicht nur der Royal, sondern auch seine Familie lange vorbereitet. Denn auch für seinen ältesten Sohn Prinz William (40) und seine Frau ist dies ein besonderes Ereignis. Für den historischen Moment erscheint das Paar in einer feierlichen Robe.

Gemeinsam mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) kamen die beiden vor der Westminster Abbey an. Für den feierlichen Anlass trugen Kate und William die traditionellen Standesroben, die äußerst glamourös waren. Während der 40-Jährige eine Mütze trägt, ziert den Kopf seiner Gattin silberner Blumenschmuck, der an eine Tiara erinnerte. Hin und wieder flüsterte William Kate sogar etwas zu, bevor es in die Kirche ging.

Bereits im Vorfeld wurde spekuliert, welches Outfit die dreifache Mutter wohl tragen wird. In der Talkshow "This Morning" verriet Moderatorin Alison Hammond, dass sie bei einem Termin in Birmingham mit Kate und William geredet habe. Im Laufe des Gesprächs soll die dreifache Mutter einen kleinen Hinweis gegeben haben. "Sie hat gemeint: 'Ein Hauch von Blau ist dabei'", berichtete Alison.

