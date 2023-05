Ed Sheeran lehnte Auftritt bei König Charles' Krönung nie ab

Er möchte etwas klarstellen! Ed Sheeran (32) ist einer der erfolgreichsten britischen Musiker überhaupt. Deshalb hatte König Charles III. (74) wohl gewollt, dass der Sänger bei seiner heutigen Krönungszeremonie auftritt. Vor Kurzem wurde dann bekannt, dass der "Shape Of You"-Interpret nicht als Performer während des royalen Events zu sehen sein wird. Viele Fans der Königsfamilie meinen, der Rotschopf habe das Angebot abgeschlagen – und empfinden dies als frech. Doch er äußert nun: Ed hat ein Auftrittsangebot für Charles' Krönung überhaupt nicht abgelehnt!

Im Rahmen des SiriusXM-Formats "The Morning Mash Up" schildert der 32-Jährige: "Ich möchte etwas klarstellen, weil in der Presse viele negative Dinge über mich gesagt wurden. Ich habe eine Gesangseinlage bei der Krönung nie abgesagt. Niemand hat mich überhaupt je danach gefragt!" Er könne sich vorstellen, dass die Zuständigen sich informiert hatten, ob der Sänger an dem Tag Zeit habe. In dem Fall sei ihnen wohl aufgefallen, dass er am 6. Mai woanders einen Auftritt hat. Der "Perfect"-Interpret ergänzt jedoch: Ich freue mich aber, für die Zeremonie einzuschalten. Es ist ein historischer Moment."

Neben Ed soll auch Adele (35) für eine Performance angefragt worden sein. Wie RadarOnline berichtet, werde auch sie nicht auftreten. Wer jedoch im Rahmen des royalen Events die Bühne betreten wird, ist die US-amerikanische Pop-Queen Katy Perry (38).

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige

Hättet ihr euch einen Auftritt von Ed bei König Charles' Krönung gewünscht? Ja, das wäre mega gewesen! Nein, ehrlich gesagt nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de