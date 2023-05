Großer Augenblick: Diese Royals strahlen auf dem Balkon

Da stehen sie nun, versammelt und vereint! Der erste und wichtigste Teil ist abgeschlossen: Heute Vormittag bestieg König Charles (74) in der Westminster Abbey den Thron als neuer Regent des Vereinigten Königreichs. In den ersten Reihen nahm die Familie des Monarchen Platz, um den historischen Moment aus nächster Nähe betrachten zu können. Nach dem Gottesdienst ging es für die Royals in den Buckingham Palace: Dort ließen sich Charles und Co. auf dem Balkon blicken!

Die großen Vorhänge gingen auf und es betreten der König und seine Königsgemahlin den Balkon! Gemeinsam winken Charles und Camilla (75) den Tausenden von Schaulustigen zu. Auch die Ehrenpagen samt Prinz George (9) standen neben den beiden – anschließend stoßen Prinzessin Kate (41) und Prinz William (40) mit ihren beiden anderen Kindern Prinz Louis und Prinzessin Charlotte dazu. Bis auf Prinz Andrew (63) hatten auch die Geschwister von Charles die Ehre und genossen den besonderen Anblick.

Wie bereits erwartet, fehlte Prinz Harry (38) bei der royalen Versammlung. In der königlichen Residenz soll ein Krönungs-Lunch stattfinden, zu dem auch der 38-Jährige eingeladen worden sein soll. Dies berichtete Daily Mail, weitere Details sind zu dem Zeitpunkt nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images König Charles mit Königsgemahlin Camilla auf dem Weg zum Buckingham Palace

Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Buckingham Palace

Anzeige

ActionPress König Charles und Prinz Harry im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de