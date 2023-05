Hand in Hand: Lewis Capaldi genießt Spaziergang mit Ellie

Lewis Capaldi (26) und seine Freundin Ellie MacDowall genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen! Bei den diesjährigen Brit Awards hatten überraschende Liebes-News die Runde gemacht: Knutschend wurde der Sänger mit dem Model gesehen. Seitdem gewährt Lewis seinen Fans hin und wieder kleine Einblicke in sein Liebesleben – und verrät sogar, wie gut es mit seiner Freundin läuft. Nun gönnten sich Lewis und Ellie eine kleine gemeinsame Auszeit vom Alltagstrubel!

Das zeigen jetzt die Bilder, die People vorliegen: Am vergangenen Freitag spazierten der "Before You Go"-Interpret und seine Liebste entspannt durch die Straßen von West Hollywood in Los Angeles. Für den gemeinsamen Ausflug wählte Lewis ein lässiges Shirt, das er mit einer schwarzen Hose kombinierte. Ellie entschied sich hingegen für ein grünes Tanktop, einen schwarzen Pulli und eine dazu passende Hose. Mit schwarz-weißen Schuhen und einer coolen Sonnenbrille machte die 23-Jährige ihren Look komplett.

Wie glücklich Lewis mit der neuen Frau an seiner Seite ist, machte er vor wenigen Wochen in einem Interview mit Scott Mills von BBC Radio 2 deutlich: "Ich habe eine Freundin und es läuft so richtig gut. Ich bin so glücklich – sie ist eine liebenswerte Lady und ich habe das Gefühl, wir haben etwas ganz Besonderes."

Getty Images Lewis Capaldi, schottischer Musiker

Instagram / elliemacdowall Ellie MacDowall, Model

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

