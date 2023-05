Here comes the Queen: Camilla begeistert im Krönungs-Look!

Camilla (75) strahlt! Vermutlich nicht einmal die Britin selbst hätte vermutet, dass sie jemals auf dem britischen Thron sitzen würde. Seit 2005 ist die gebürtige Londonerin mit niemand Geringerem als König Charles III. (74) verheiratet. Dieser wurde im September vergangenen Jahres mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) automatisch zum neuen britischen Monarchen. Heute wird der Royal endlich gekrönt – mit an seiner Seite: Queen Consort Camillia – im königlichen Gewand!

Im Buckingham Palace war die 75-Jährige in ihr Krönungsoutfit geschlüpft. Heute strahlt Camilla somit in einem weißen Kleid, welches mit zahlreichen funkelnden Blümchen besetzt ist– dazu trägt sie die passenden Juwelen um ihren Hals. Über ihrem Look trägt sie einen Mantel, der einst Queen Mum (✝101) gehört hatte. Neben ihrem Gatten macht die Britin eine hervorragende Figur – wirkt sogar weniger angespannt.

Seit vielen Wochen wurden die Gewänder von Charles und Camilla vorbereitet. Dabei sollen den Eheleute vor allem ihre Liebe zur Natur und Umwelt ein Anliegen gewesen sein. Denn das von der Royal School and Needlework geschneiderte Design wurde deswegen extra mit Blumen, Bienen und Käfern versehen.

