Liebes-Reunion bei Leonardo DiCaprio und Ex-Flirt Gigi?

Bandeln sie wieder an? Leonardo DiCaprio (48) ist bekanntlich kein Kind von Traurigkeit. Der Schauspieler hatte schon viele kurzzeitige Romanzen mit Frauen, die deutlich jünger sind als er. Vor wenigen Monaten ließ er sich auch auf einen Flirt mit dem Topmodel Gigi Hadid (28) ein – deren Turtelei soll jedoch mittlerweile Geschichte sein. Ist das wirklich so? Fans munkeln, denn: Jetzt verließen Leo und Gigi fast zeitgleich ein Event in New York!

Ein Clip, der TMZ vorliegt, zeigt, wie der 48-jährige Schauspieler hinter einem Bodyguard eine Treppe hinuntergeht. Nur wenige Minuten später folgt ihm wohl Gigi. Ob die beiden die Veranstaltung gemeinsam besuchten, ist derzeit nicht klar. Doch wie das US-amerikanische Newsportal berichtet, könne deren fast zeitgleiches Verlassen kein Zufall sein.

Tatsächlich sollen der Film-Darsteller und die Laufsteg-Beauty aber sowieso auch befreundet sein. Falls die zwei also zusammen auf dem Event gewesen waren, könnten sie auch nur als Freunde da gewesen sein. So meinte vor Kurzem ein Insider gegenüber ET: "Gigi und Leo hängen immer noch zusammen ab und reden, wenn es ihr Zeitplan zulässt. Sie genießen beide die Gesellschaft des anderen und haben Spaß miteinander, wenn es ihre vollen Terminkalender erlauben."

