"Meine kleine Prinzessin": Jannik Kontalis widmet Snow Post

Will Jannik Kontalis es besser als Jimi Blue Ochsenknecht (31) machen? Gemeinsam mit Janniks Partnerin Yeliz Koc (29) bekam der "Die Wilden Kerle"-Star die kleine Snow Elanie (1). Damals ließ sich Jimi für sein Töchterchen sogar eine kleine Schneeflocke tätowieren. Heute soll der Sänger allerdings keinen Kontakt zu seinem Nachwuchs suchen. Stattdessen kümmert sich Yeliz' aktueller Freund um die kleine Snow. Wie sehr er das genießt, beweist Jannik jetzt im Netz!



Auf seinem Instagram-Account teilt der Make Love, Fake Love-Star eine herzerwärmende Aufnahme, auf der er Snow einen Schmatzer auf die Wange gibt. "Du hattest mich ab der Sekunde. Ich werde nie den Moment vergessen, als ich dich das erste Mal zum Schlafen gebracht habe und du mich dabei einfach so süß angelächelt hast", schwärmt Jannik unter dem Post und fügt außerdem hinzu: "Du bist was ganz Besonderes und egal was passiert, ich bin immer für dich da, meine kleine Prinzessin."



Während Jannik die Zeit mit Snow genießt, muss sich seine Freundin mit schweren Anschuldigungen auseinandersetzen: Follower unterstellen ihr nämlich, dass sie ihre Tochter von ihrem Ex fernhalten würde. "Habt ihr noch gar nicht gesehen, dass ihr toller Vater die Schneeflocke für Snow [zu Deutsch: Schnee] überstechen lassen hat? [...] Ich habe seit über einem Jahr nichts von ihm gehört. Er will nicht", wetterte Yeliz daraufhin im Netz.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis mit Yeliz Koc und deren Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Tochter Snow Elanie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de