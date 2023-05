Priyanka Chopra wurde nach verpfuschter Nasen-OP depressiv

Trotz Hollywood-Glamour – Priyanka Chopra (40) hatte es wirklich nicht immer einfach! Die Schauspielerin ist seit mittlerweile fünf Jahren mit Jonas Brothers-Star Nick Jonas (30) zusammen. Vergangenes Jahr im Mai kam die gemeinsame Tochter Malti auf die Welt. Allerdings mussten die frischgebackenen Eltern fast ein Jahr um das Leben des Frühchens bangen. Nun vertraute die "Love Again"-Darstellerin ihren Fans eine weitere Tragödie an: Priyanka stürzte in eine tiefe Depression, da ihre Nasen-OP verpfuscht worden war!

Bei Sirius XM sprach die gebürtige Inderin offen über diese dunkle Zeit. Damals hatte ein Polyp in ihrer Nasenhöhle entfernt werden müssen, doch ihr Gesicht habe nach der Operation komplett anders ausgesehen. "Ich dachte, meine Karriere sei vorbei, bevor sie erst richtig angefangen hatte", gestand Priyanka. Schließlich habe ihr Vater sie ermutigt, sich einer korrigierenden Operation zu unterziehen. "Ich hatte schreckliche Angst davor, aber er sagte: 'Ich werde mit dir im Zimmer sein.'" Mithilfe ihres Papas habe die Schönheit es geschafft, aus der schwierigen Phase herauszukommen und ihr Selbstbewusstsein wiederzufinden.

Nun findet die "Citadel"-Schauspielerin auch in ihrem Mann Halt. Die beiden unterstützen sich, wo sie können. "Wir haben beide Karrieren, die uns wichtig sind, also teilen wir unsere Zeit so auf, dass einer von uns in der Lage ist, sich um den Haushalt zu kümmern oder mit dem Baby zusammen zu sein", erklärte Priyanka in einem anderen Interview.

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, "Love Again"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de