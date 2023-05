Sind sie echt zusammen? Matty Healy kommt zu Taylors Konzert

Was geht bei Matt Healy (34) und Taylor Swift (33)? Die beliebte Sängerin trennte sich von ihrem langjährigen Partner Joe Alwyn (32). Nun soll die Grammy-Gewinnerin bereits einen neuen Mann an ihrer Seite haben: den Frontmann der britischen Band The 1975. Angeblich läuft die Romanze der zwei Musiker schon seit Anfang dieses Jahres. Jetzt wurde Matty bei Taylors Konzert in Nashville gesehen.

Der 34-Jährige tauchte beim Konzert der "Anti-Hero"-Interpretin in Nashville auf. Der Leadsänger und Gitarrist von The 1975 wurde in der Menge gesehen, als die Blondine auf ihrer Eras Tour auftrat. Matty trug ein lässiges blaues Oberteil und wurde dabei fotografiert, wie er im Publikum stand und aufmerksam zuhörte. Die Fotos wurden schnell auf Twitter geteilt und bestätigten, was viele schon vermutet hatten – dass er zur Unterstützung seines mutmaßlichen Schwarms auftauchen werde.

Insider-Informationen nach soll Jack Antonoff (39), einer von Taylors besten Freunden, die Romanze eingefädelt haben. Allerdings sind auch Matty und die Songwriterin seit Jahren befreundet und haben schon zusammen gearbeitet. Taylor war bereits im Januar bei einem Konzert von The 1975 in London aufgetreten und hatte dort eine Coverversion des Songs "The City" performt.

Getty Images Matty Healy im März 2023

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Matty Healy auf dem Coachella 2019

