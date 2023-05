So niedlich verhielt sich Prinz Louis während der Krönung!

Er machte auf sich aufmerksam! Die Krönung von König Charles III. (74) ist nicht nur für den britischen Monarchen ein großer Tag, sondern auch für seine Familie. Prinz William (40), Prinzessin Kate (41), Prinzessin Eugenie (33) und viele weitere Royals durften bei dem großen Event natürlich nicht fehlen. Ebenso Williams Kids Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Vor allem Letzterer sorgte für so einige niedliche Momente!

Einige Schnappschüsse zeigen den Kleinen während der Krönungszeremonie. Er hatte zwischen seiner Mutter und seiner Schwester Platz genommen und verzog das ein oder andere Mal süß das Gesicht. So schaut der Knirps auf einem der Bilder gelangweilt nach oben, während er in einem anderen Foto gähnend zu sehen ist. Doch Louis scheint im Rahmen des royalen Events ab und an auch konzentriert gewesen zu sein. In einem Moment beobachtet er etwas Spannendes und macht auch Charlotte direkt darauf aufmerksam.

Durchaus gab es während der Krönung von Charles so einige spannende Momente. Beispielsweise waren viele Royal-Fans sehr gespannt darüber, wie sich Prinz Harry (38) verhalten wird. Der Rotschopf wurde in der Westminster Abbey in die dritte Reihe platziert und unterhielt sich angeregt mit dem Mann von Prinzessin Eugenie.

