Stiehlt dieser heiße Bodyguard König Charles etwa die Show?

Heute sollte eigentlich der frischgekrönte König im Mittelpunkt stehen! König Charles (74) wurde in einer traditionellen Zeremonie in der Westminster Abbey zum König gekrönt. Auch seine Frau Camilla (75) darf sich ab jetzt Königin nennen. Natürlich brauchen die Majestäten einen besonderen Schutz, wenn sie sich auf den Straßen Londons bewegen. Der Leibwächter des Königs, der ihn den ganzen Tag begleitet, sieht recht hübsch aus. Die Fans wurden vom Anblick des heißen Bodyguards ganz abgelenkt!

Oberstleutnant Johnny Thompson hat eine ganze Armee von Fans gewonnen – auch am Krönungstag können sie den gutaussehenden Beschützer anschmachten, da er ständig in der Nähe des Monarchen steht. Ein auf TikTok geposteter Clip zeigt einen Fan, der Charles beim Händeschütteln ignoriert und stattdessen auf Johnny zoomt. Der Untertitel des Videos lautete: "Während sich alle mit dem König treffen, bin ich damit beschäftigt, ihn anzuschauen..." Auch andere Personen gestanden, dass sie nicht einmal bemerkt haben, dass Charles in dem Video zu sehen sei.

Bevor Johnny die Rolle des Leibwächters und königlichen Ausrüsters von Charles übernahm, war er schon der ranghöchste Bodyguard von Königin Elisabeth gewesen. Wie The Sun berichtet, sei er jetzt für die detaillierte Planung und Durchführung der täglichen Programme des Königs verantwortlich. Dies erfordere, dass er an öffentlichen Veranstaltungen teilnehme und in engem Kontakt mit dem König stehe.

Getty Images Oberstleutnant Johnny Thompson

Getty Images König Charles, Prinz George und Leibwächter Johnny Thompson vor der Krönungszeremonie

Getty Images Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und Johnny Thompson im Februar 2023

