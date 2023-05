"Unser Leben mit 500 kg"-Tammy kann wieder alleine stehen!

Das ist wohl wahrhaftig ein großer Schritt für Tammy Slaton! In den vergangenen Jahren war die US-Amerikanerin mit der Realityshow "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" berühmt geworden. Aufgrund ihres Übergewichts kämpfte sie mit starken Einschränkungen. Sie war beispielsweise auf eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl angewiesen. Doch die 36-Jährige sagte der Fettleibigkeit den Kampf an! Nun kann Tammy sogar endlich wieder alleine aufstehen!

Ihre Schwester Amy veröffentlichte auf Instagram eine Reihe an Bildern von einem Mädelsabend mit einigen Freundinnen. Die TV-Bekanntheit ist auf den Fotos zu sehen, wie sie lächelnd zwischen den anderen Frauen steht. Die Fans freuen sich unter dem Beitrag extrem für ihren Star: "Es ist so herzerwärmend zu sehen, wie Tammy auf eigenen Beinen steht. Ich bin stolz auf eure Fortschritte", schwärmt jemand. Ein anderer User meint: "Gut gemacht, Tammy!"

Doch der Gewichtsverlust bringt auch einige Herausforderungen mit sich. Der plastische Chirurg Dr. Richard Westreich hatte zuletzt gegenüber The U.S. Sun erklärt: "Wenn man, wie Tammy, etwa 45 Kilogramm oder mehr abnimmt, dann hat man am Ende überschüssige Haut. Nach gewichtsreduzierenden Operationen und extremer Gewichtsabnahme ist es normal, dass man zusätzliche Haut hat, weil sie nicht genug schrumpfen kann."

Instagram / amyslaton_halterman Tammy Slaton (r.) und eine Freundin, Mai 2023

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

TikTok / tammyslaton2020 Tammy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

