Während Charles' Krönung: Angriffe sind "wahrscheinlich"

Wie stehst es um die Sicherheit von König Charles III. (74)? Endlich ist es so weit: Der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) wird offiziell gekrönt. Doch die Vorbereitungen für den historischen Tag wurden mit beunruhigenden Neuigkeiten überschattet: Ein Mann hatte vor dem Buckingham Palace gedroht, den britischen Regenten umzubringen. Nachdem er sogar Munition auf das Gelände geworfen hatte, wurde er in Gewahrsam genommen. Dass es zu weiteren gefährlichen Vorfällen während Charles' Krönungswochenende kommt, soll sehr wahrscheinlich sein...

Das behauptete Simon Morgan, der von 2007 bis 2013 der Leibwächter der königlichen Familie war, gegenüber Bild: "Die Gefahren sind enorm. Ganz oben steht der Terrorismus. Die Bedrohung des Königreichs durch internationalen Terrorismus ist beträchtlich. Das bedeutet: Ein Angriff ist wahrscheinlich!" Laut des Sicherheitsexperten sollen Menschen solch ein Event nutzen, "um ihr Anliegen vor der weltweiten Presse kundzutun".

"Einige Menschen glauben, sie seien Teil der Königsfamilie oder dass sie es sein sollten, die gekrönt werden sollten. Es wird also Leute und Gruppen geben, die die Geheimdienste im Auge behalten und die wiederum diese Informationen an die Polizei weitergeben, damit sie Maßnahmen ergreifen kann", erklärte Simon und fügte hinzu, dass auch Prinz Harry (38) wegen seiner Memoiren in Gefahr ist: "Es gab nach der Veröffentlichung dieses Buches viele islamische Hassprediger, die sagten, dass er sich jetzt einem Risiko ausgesetzt hat."

Getty Images König Charles im April 2023

Getty Images König Charles, April 2023

ActionPress König Charles und Prinz Harry im April 2019

