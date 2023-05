Prinz William gewährt Einblicke in Konzertvorbereitungen

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! Am Samstag wurden König Charles III. (74) und seine Frau Königin Camilla (75) offiziell im Rahmen einer traditionellen Zeremonie in der Westminster Abbey gekrönt. Nach der Prozedur gehen die Feierlichkeiten heute in die nächste Runde – denn neben Katy Perry (38) oder Lionel Richie (73) werden auch Take That ein großes Konzert zu Ehren des neuen Königspaares geben. Kurz bevor es losgeht, gibt Prinz William (40) nun einen Einblick in die Vorbereitungen!

Auf dem offiziellen Instagram-Account von William und seiner Frau Prinzessin Kate (41) können die Royal-Fans am Sonntag einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ein Videoclip zeigt nämlich, dass die letzten Vorbereitungen für das große Krönungskonzert in vollem Gange sind. Dabei sieht man auch den Thronfolger auf die Bühne treten und auf die Rasenfläche blicken, die sich in schon wenigen Stunden mit rund 20.000 Gästen füllen wird.

Auch der frischgekrönte König und seine Gattin werden mit von der Partie sein. Der Clip lässt sogar vermuten, dass auch William selbst im Rahmen der Show auf die große Bühne treten und eine Rede halten wird. "Ok, Prinz von Wales. Es ist Zeit für Ihre Probe", lauten nämlich die Worte eines Mitarbeiters im Hintergrund des Beitrages. Werdet ihr das Krönungskonzert heute Abend verfolgen? Stimmt ab!

