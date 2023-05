Das Krönungskonzert von König Charles und Camilla geht los!

Auf die Plätze, fertig, los! Am Samstag war es endlich soweit und König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) wurden im Rahmen einer traditionellen Zeremonie in der Westminster Abbey gekrönt. Neben der offiziellen Prozedur und einem landesweiten Picknick steht auch ein großes Krönungskonzert auf dem Plan. Ebenso wie Katy Perry (38) und Lionel Richie (73) sind auch Take That geladen, um auf der großen Bühne in Windsor zu performen. Nun geht es endlich los: Die Royals haben ihre Plätze für das Konzert bereits eingenommen!

Ebenso wie die 20.000 Konzertgäste sitzen auch Millionen von Menschen am heutigen Sonntagabend vor den Bildschirmen, um das Konzert zu Ehren von Charles und Camilla zu verfolgen. Nachdem das frischgekrönte Königspaar in der Royal Box angekommen war, ertönte laute Musik aus den Boxen – und der erste Act gibt seine Performance zum Besten.

Neben den britischen Monarchen ist auch der Rest der Königsfamilie mit von der Partie, um sich von den musikalischen Darbietungen begeistern zu lassen. Ebenso wie Prinzessin Kate (41) und ihre Kids Prinzessin Charlotte (8) und Prinz George (9), sitzen auch Prinz Edward (59) und seine Tochter Louise (19) in den ersten Reihen der Royal Box.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla beim Krönungskonzert

Getty Images Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William beim Krönungskonzert

Getty Images Prinz Edward und Lady Louise Windsor beim Krönungskonzert

