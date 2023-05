Das muss man über den Eurovision Song Contest 2023 wissen!

Die Fans können es nicht erwarten! In wenigen Tagen findet das große Finale des Eurovision Song Contests 2023 statt und die Spannung steigt, welches Land das Rennen machen wird. Für Deutschland tritt die Band Lord of the Lost mit dem Song "Blood & Glitter" an. Die Gewinnchancen des Acts stehen laut Prognosen der Buchmacher jedoch nicht sehr gut. Als großer Favorit wird derzeit Schweden mit der Sängerin Loreen (39) und dem Lied "Tattoo" erachtet. Die Musikerin trat bereits 2012 beim ESC an und konnte für ihr Heimatland den Sieg holen. Im Rahmen der Show dürfen sich die Zuschauer auch auf Gastauftritte von Gewinnern und Teilnehmer aus vorherigen Jahren freuen. So betreten beispielsweise Kalush Orchestra oder auch Netta die Bühne.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de