Der Schuhschnabel: Dieser Promi gewinnt "The Masked Singer"

Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen! Am heutigen Samstagabend flimmerte das große The Masked Singer-Finale über die Bildschirme. Zunächst musste der Frotteefant das Feld räumen. Darunter befand sich Moderatorin Melissa Khalaj (33). Daraufhin wurde Patricia Kelly (53) demaskiert, die unter der Mystica-Maske performte. Im finalen Duo mussten also der Igel und der Schuhschnabel gegeneinander antreten. Letzterer holt sich schließlich den Sieg. Doch wer verbirgt sich unter dem beliebten Kostüm?

Im dritten Durchgang konnten der Igel und der Schuhschnabel ein letztes Mal ihr Können unter Beweis stellen. Dafür performten die beiden beliebten Masken noch einmal ihren liebsten Song aus der Staffel. Doch am Ende konnte der Schuhschnabel mehr überzeugen und bekam die meisten Zuschauer-Votes. Dann ist es endlich so weit und die Maske wird enttarnt: Der Schweizer Sänger Luca Hänni (28) verbirgt sich unter dem Kostüm und holt sich den Sieg der diesjährigen Staffel!

Nach der Demaskierung kommt Luca gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: "Ich habe mich richtig reinleben können. [...] Es war wirklich Wahnsinn [...] Ich bin mega-froh, dass ich hier mitmachen durfte." Auch das Rateteam bestehend aus Ruth Moschner (47), Rea Garvey (50) und dem Finalisten der vergangenen Staffel, Daniel Donskoy und Bürger Lars Dietrich (50), zeigte sich total begeistert von dem diesjährigen Sieger der beliebten Rätsel-Show!

