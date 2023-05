Netz glaubt, dass Meghan verkleidet bei Charles' Krönung war

War Herzogin Meghan (41) etwa doch bei der Krönung? Als am Samstag Charles (74) zum König von Großbritannien ernannt wurde, versammelte sich die große Familie des Monarchen. Mit einer Ausnahme: Die Frau von Prinz Harry (38) blieb zu Hause in ihrer Wahlheimat Montecito, wo sie den vierten Geburtstag ihres Sohnes Archie (4) feiern wollte. Doch Fans sind der Meinung, dass die zweifache Mutter bei der Zeremonie anwesend war!

Auf Twitter entfachte eine amüsante Diskussion – zahlreiche Nutzer sind der Meinung, dass die 41-Jährige inkognito am Gottesdienst teilgenommen hatte. Laut dem Netz soll sich unter einem Gast mit Schnurrbart und Brille kein Geringerer als Meghan versteckt haben. Dabei handelte es sich um Keyboarder Karl Jenkins, der in der Kirche neben den anderen Promis saß. "Das ist Meghan Markle in Verkleidung" und "[Meghan], du kannst uns nichts vormachen...", lauteten die Kommentare.

Doch es handelt sich dabei nur um einen kleinen Spaß, denen sich einige machen wollten. Denn Meghan wartete wahrscheinlich bereits sehnsüchtig auf ihren Liebsten, der nach der Krönung in die USA flog. Daily Mail liegen Aufnahmen vor, auf denen Harry am Flughafen von Los Angeles in einem schwarzen SUV gesichtet wurde.

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus Spielen, 2020

Getty Images Karl Jenkins, walisischer Musiker

Getty Images Prinz Harry beim Verlassen der Westminster Abbey

