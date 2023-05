So sehr wurde Katja Krasavice in ihrer Kindheit gemobbt!

Sie hatte es nicht einfach! Katja Krasavice (26) wird heute von vielen Fans wegen ihrer selbstbewussten Art gefeiert. Die Rapperin legt keinen Wert darauf, ob andere Menschen mögen, was sie tut, und zieht ihr eigenes Ding durch. Doch für das Social-Media-Sternchen war es ein langer Weg, zu dem Mensch zu werden, der sie heute ist. Sie durchlebte eine traurige Kindheit und schildert nun: So krass wurde Katja als Kind gemobbt!

Im Bild-Format "Zuckerbrot & Peitsche" schildert die 26-Jährige: "Beabsichtigt hat in meiner Schulzeit niemand mit mir geredet außer die Lehrer – und die haben mich wie jeder andere auch gehasst!" Die Rapperin sei an vielen Tagen überhaupt nicht in die Schule gegangen, weil dort der Leidensdruck für sie zu hoch gewesen sei. "Das Traurige ist: Eigentlich mochte ich es, in die Schule zu gehen. Aber die Menschen haben mir die Lust und die Kraft genommen", erklärt sie.

Umso glücklicher war die "Casino"-Interpretin dann, dass sie diese Zeit hinter sich lassen konnte. Aber in einem Punkt ist Katja sogar froh über diese dunkle Phase in ihrem Leben. Sie meint: "Dadurch habe ich mir über die Jahre ein Schutzschild aufgebaut, und ich kann jetzt stolz sagen, dass mir die Meinung von anderen egal ist."

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

