"Bauer sucht Frau International"-Rainers Verlobung gelöst!

Rainer hat keine guten Neuigkeiten, was die Liebe angeht! Der Wahlaustralier hatte 2019 an der ersten Bauer sucht Frau International-Staffel teilgenommen und sich Hals über Kopf in Saskia verliebt. Er machte ihr sogar einen Heiratsantrag, den sie voller Freude annahm. Sie wollte sogar zu ihm auswandern. Doch ihre Liebe sollte offenbar nicht für die Ewigkeit sein: Rainer ist wieder Single!

Im Gespräch mit dem RTL-Bauernreporter Ralf erzählte der Ranchbesitzer, dass es der Dortmunderin gut gehe, sie aber kein Paar mehr seien: "Die ist rübergezogen, war auch hier – zwei, drei Monate, aber wir haben nicht so richtig zusammengepasst am Ende." Rainer vermutet, dass sie einsam gewesen sei – immerhin arbeitet er nebenbei als Landmaschinenmechaniker und somit oft bis zu 24 Stunden am Tag. "Ich habe auch Fehler gemacht. Jeder ist nicht hundertprozentig. Wir machen alle Fehler", gestand Rainer sich ein. Trotz allem sei es schwer gewesen, sie gehen zu lassen.

Rainer und Saskia trennt ein Altersunterschied von 13 Jahren. Das sei für sie aber nie ein Problem gewesen. "Ich fühle mich so jung, wie meine Frau sich anfühlt", hatte der damals 61-Jährige während seiner Teilnahme Ralf verraten.

