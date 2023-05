Das denkt Julian Zietlows neue Freundin Kate über dessen Ex!

Zwischen Julian Zietlows Ex und seiner Neuen herrscht kein böses Blut! Der Influencer wurde gemeinsam mit seiner Frau Alina durch Fitness-Videos bekannt. Die beiden waren bereits seit dem Teenager-Alter ein Paar und haben außerdem zwei Kinder zusammen bekommen. Doch seit wenigen Wochen scheint der Berliner wie ausgewechselt. Er veröffentlicht fragwürdige Dinge im Netz und ist nun offenbar auch mit einer anderen Frau zusammen. Was denkt seine neue Partnerin Kate über Julians Ex?

Die 25-Jährige erklärt im RTL-Interview: "Wir haben als Erstes über diese Situation gesprochen. Er war offen zu mir, wir waren offen zueinander, seit unserem ersten Treffen." Außerdem ergänzt Kate: "Ich respektiere sie. Ich habe keine negativen Gefühle ihr gegenüber. Er hat sich entschlossen, mit mir zusammen zu sein. Es ist seine Entscheidung!"

Die gebürtige Russin gab aber auch preis, dass es gar nicht von Beginn an gefunkt habe: "Nach dem zweiten Treffen habe ich realisiert, dass ich ihn mag. Das ist die Liebe meines Lebens." Mittlerweile ist sie aber offensichtlich hin und weg und posaunte raus: "Er ist Gott, er ist mein Gott!"

Kate Kolosovskaia Julian Zietlow, Fitness-Influencer

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte mit ihrem Ex Julian Zietlow

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow bei der Meditation

