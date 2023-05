Tom Cruise grüßt König Charles aus einem Flugzeugcockpit!

Er sendet eine Botschaft! Das gestrige Krönungskonzert zu Ehren von König Charles III. (74) war ein großer Starauflauf. So ließen es sich Gesangstalente wie Lionel Richie (73), Olly Murs (38) oder auch Katy Perry (38) nicht nehmen, für den britischen Monarchen die Bühne zu betreten. Die royale Familie schien an den musikalischen Darbietungen auch durchaus Gefallen zu finden. Doch nicht nur bekannte Musiker zollten Charles ihren Tribut: Auch Tom Cruise (60) hatte eine Nachricht für den König!

In einem zuvor aufgenommenem Video, welches während des Konzerts gezeigt worden war, erscheint der Schauspieler in einem Flugzeug. Vom Cockpit aus äußert der "Mission Impossible"-Star: "Von Pilot zu Pilot. Eure Majestät, Sie können jederzeit mein Flügelmann sein." Diese Message gefiel dem Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) wohl deshalb sehr, weil Charles selbst für das britische Militär als Pilot tätig gewesen war.

Wie auch Charles hat Tom eine Lizenz zum Fliegen von Flugmaschinen. So sitzt der Film-Darsteller zudem im Erfolgsfilm "Top Gun: Maverick" in vielen Szenen in einem Cockpit. Hierbei haben der britische König und der Hollywood-Star also allem Anschein nach einen ganz besonderen Draht zueinander – und teilen die gleiche Leidenschaft.

Tom Cruise, Schauspieler

König Charles III. im Oktober 2022

Tom Cruise, Hollywood-Schauspieler

