Emily Ratajkowski sucht sich bei Formel 1 "einen Mann aus"

Ist Emily Ratajkowski (31) etwa auf der Suche nach einem neuen Ehemann? Nachdem sich die Laufstegschönheit von ihrem Mann getrennt hatte, wurde sie knutschend mit Popstar Harry Styles (29) gesehen. Bisher gab sie allerdings kein Statement dazu ab. Eine Romanze soll sie aber trotzdem haben – ob es sich um Harry handelt, ist unklar. Doch nun scheint Emily sich lieber einen Rennfahrer angeln zu wollen.

In einem TikTok-Clip nahm Emily ihre Fans mit zu einem Event der Formel 1. Der rote Teppich war mit einer Plakatwand ausgestattet, auf der die Gesichter der großen Formel-1-Stars in überdimensionaler Größe zu sehen waren. Für die 31-Jährige offenbar ein Traum: Sie tanzt zum "Beyoncé x My Husband x Casa Di Remix" über den Teppich und schreibt dazu: "Suche mir bei der F1 einen Ehemann aus." Allerdings scheint sich das Model nicht zwischen Fernando Alonso (41) und Co. entscheiden zu können.

Vergangenen Monat hatte Emily allerdings noch bestätigt, wieder jemanden an ihrer Seite zu haben. Laut Daily Mail soll sie in einem Podcast erzählt haben, dass es sogar schon ernst wird: "Ich habe gerade angefangen, jemanden zu daten, den ich sehr mag und der sehr anders ist", hatte der ehemalige Victoria's Secret-Engel sich gefreut. Die beiden hätten sich bereits im Februar kennengelernt und Emily könne sich durchaus mehr vorstellen.

TikTok / emrata Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Emily Ratajkowski im Jahr 2016

