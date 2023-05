Jay-Zs angeblicher Sohn zieht wegen DNA-Test vor Gericht!

Könnte nun alles ans Licht kommen? Seit Jahrzehnten gibt es Spekulationen darüber, dass Jay-Z (53) einen unehelichen Sohn aus einer früheren Beziehung habe. Der mittlerweile 30-jährige vermeintliche Spross des Rappers, Rymir Satterthwaite, sieht ihm tatsächlich ähnlich. Doch der Ehemann von Beyoncé (41) soll sich immer wieder geweigert haben, einen medizinischen Nachweis für die Verwandtschaft zu erbringen. Nun zieht Rymir vor den obersten Gerichtshof, um diesen zu erzwingen.

Gegenüber DailyMail erklärte der mutmaßliche Nachwuchs von Jay-Z: "Die Sache ist erst dann vorbei, wenn der Gerechtigkeit Genüge getan ist." Außerdem fügte er hinzu: "Ich werde nicht aufhören, dafür zu kämpfen, bis ich gewonnen habe. Und ich werde gewinnen, denn das Gesetz ist auf unserer Seite." Und was erhofft Rymir sich von einem Vaterschaftstest? "Wenn alles gesagt und getan ist, hoffe ich, dass Jay-Z ein Teil meines Lebens sein möchte, wenn das Gottes Wille ist", schloss er ab.

Der Musiker war bereits vor Jahren in dem Song "Heard About Us" auf die Gerüchte eingegangen. "Zum tausendsten Mal, das ist nicht mein Kind! Online nennen sie mich scherzhaft Daddy. Du solltest das nicht wörtlich nehmen", heißt es darin.

