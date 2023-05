Nach der Geburt: Anna Maria Damm zeigt ihren After-Baby-Body

Anna Maria Damm (27) ist stolz auf ihren Körper. Im November vergangenen Jahres hatte die Influencerin im Netz verkündet, dass sie erneut Nachwuchs erwartet. Ende April erblickte die kleine Kaia dann das Licht der Welt. Überglücklich teilt die ehemalige GNTM-Kandidatin seitdem private Einblicke aus dem Alltag mit ihrer Tochter und entzückt damit ihre Fans. Drei Wochen nach der Geburt der Kleinen zeigte Anna Maria jetzt ihren Körper.

"Ein kleines Bauchupdate. Also mein Bauch ist eigentlich schon so gut wie zurückgebildet", erklärte die Influencerin in ihrer Instagram-Story und zeigte dabei ihren After-Baby-Body in einem Spiegel. Dennoch plauderte sie auch aus: "Also man merkt schon noch die Gebärmutter und die weiche Haut, und ich habe auch so ein taubes Gefühl am Bauch. Also ich spüre meinen Bauch auch nicht."

Erst kürzlich entzückte Anna Maria mit einem zuckersüßen Mama-Tochter-Foto. Gemeinsam mit Kaia besuchte die Brünette ein Café, hielt ihre Tochter auf dem Arm und strahlte dabei übers ganze Gesicht. "Ich wünsche euch einen schönen Freitag", schrieb die 27-Jährige unter den Schnappschuss.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihre Tochter Kaia im April 2023

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Baby im Jahr 2023

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Baby, April 2023

