Stolze Anna Maria Damm genießt Café-Besuch mit Baby Kaia

Anna Maria Damm (27) erfreut ihre Follower mit neuen Babybildern. Im November vergangenen Jahres hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin verkündet, dass sie und ihr Partner Julian Gutjahr (26) zum zweiten Mal Eltern werden. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Ihre Tochter Kaia hat das Licht der Welt erblickt. Nun wagte sich Anna Maria mit ihrem Baby auch schon in ein Café und teilte von dem Ausflug süße Schnappschüsse.

"Ich wünsche euch einen schönen Freitag", schrieb die 27-Jährige zu einer Reihe von Aufnahmen. Darunter auch Fotos von ihr und ihrer kleinen Tochter. Glücklich lächelt die frischgebackene Zweifachmama auf einem der Bilder in die Kamera, während sie ihr Baby in den Armen hält. Während sich die Influencerin ihr ausgiebiges Frühstück schmecken ließ, schlief die kleine Kaia offenbar friedlich in ihrem Kinderwagen neben dem Tisch.

Die Fans der Brünetten sind begeistert von den putzigen Schnappschüssen. "Oh wie schön, Anna! Eure kleine Maus ist zuckersüß", schwärmt ein Follower in den Kommentaren. Ein weitere schreibt: "Wow, Kaia steht dir! Du schaust wundervoll aus, richtig hübsche Zweifachmami!"

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihre Tochter Kaia im April 2023

