Nicht mal ein Jahr: Anne Wünsches Sohn macht erste Schritte

Anne Wünsche (31) platzt vor Stolz. Die Influencerin ist im vergangenen Jahr zum dritten Mal Mama geworden: Sie und ihr Partner Karim El Kammouchi (34) hatten im Juli 2022 ihren Sohn Sàvio auf der Welt begrüßt. Seitdem teilt die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin gerne die Meilensteine ihres jüngsten Sprosses mit ihren Fans, wie nun auch wieder: Annes Sohn machte jetzt seine ersten Schritte!

Via Instagram berichtete die Berlinerin total erstaunt, wie schnell sich der kleine Junge entwickle. "Ich saß in der Küche auf dem Boden mit Sàvio und auf einmal ist der einfach aufgestanden", erzählte die 31-Jährige aufgekratzt von den morgendlichen Ereignissen und führte weiter aus: "Es war nicht viel, es war nicht mal ein halber Meter, er hat so mini Tapser auf mich zugemacht!" Um das zu beweisen, teilte die dreifache Mama kurze Videos, in denen ihr Nachwuchs noch auf wackligen Beinen munter auf sie zuläuft.

Auch wenn sich Anne sehr darüber freute, stimmten sie Sàvios ersten Schritte auch emotional. "Ich bin erst einmal heulend zusammengebrochen, weil ich mir dachte, er ist noch nicht mal ein Jahr alt", erklärte die Influencerin. "Vor einem Jahr lag ich noch hochschwanger auf dem Sofa und konnte mich nicht bewegen und jetzt fängt er an zu laufen", wandte sie sich ungläubig an ihre Follower.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

