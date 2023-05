Taylor-Swift-Konzert: Fans kämpfen sich durch Unwetter!

Sie mussten dem Regen trotzen! Taylor Swift (33) befindet sich derzeit auf ihrer langersehnten "Eras Tour" und ihre Fans könnten wohl glücklicher nicht sein. Im Rahmen der Konzertreihe führt die "Blank Space"-Interpretin musikalisch durch ihre ganze Karriere. Als sie nun vor Kurzem im US-amerikanischen Nashville die Bühne betrat, hatten ihre Bewunderer bereits mit einer Sache zu kämpfen: Während Taylors Auftritt tobte ein starkes Unwetter!

Wie Page Six berichtet, hatten die Fans wohl sehr mit den Naturgewalten zu kämpfen. Ein Beobachter meint: "Die Leute standen wie zusammengepresst Körper an Körper, als der Regen und der Wind von den Seiten gegen die Menschenmassen prasselte." Für ganze vier Stunden seien die Konzertgänger dazu gezwungen gewesen, sich "in Schutz zu begeben". Der Betrachter ergänzt: "Der Regen hämmerte um unsere Füße und wir Fans zogen ab einem bestimmten Punkt unsere Schuhe aus."

Die Bewunderer der Popsängerin scheinen jedoch das Beste aus der Situation gemacht zu haben. Ohnehin waren sie wohl noch sehr euphorisch. Denn TayTay hatte am Tag zuvor, an dem die "Shake It Off"-Interpretin auch schon in Nashville aufgetreten war, erfreuliche Nachrichten. Sie hatte die Veröffentlichung der Neuaufnahme ihres Albums "Speak Now" verkündet.

