Taylor Swift kündigt bei ihrem Konzert Album-Neuaufnahme an!

Damit hat das Publikum wohl nicht gerechnet! Taylor Swift (33) reist gerade mit ihrer ausverkauften "The Eras"-Tour durch zahlreiche Stadien der USA und spielt fast täglich vor Tausenden begeisterten Fans. Bei ihrem Auftritt in Nashville am Freitagabend hatte die "Anti-Hero"-Interpretin dabei eine ganz besondere Überraschung für die Konzertbesucher: Taylor verkündete, dass sie bald die Neuaufnahme ihres dritten Albums "Speak Now" rausbringt!

"Anstatt, dass ich darüber spreche, dachte ich, ich zeige es euch einfach", teasert die 33-Jährige auf einigen TikTok-Videos des Abends an, während sich im Hintergrund ganz langsam der riesige Bildschirm verändert. "Speak Now. Taylors Version. Ab dem 7. Juli erhältlich", prangert in geschwungenen Buchstaben über der Bühne. Das Publikum kann es offenbar gar nicht fassen: Sofort bricht die Arena in lautes Geschrei und tosenden Applaus aus. Auf dem Album sollen neben den bekannten Songs auch sechs bisher unveröffentlichte Lieder sein.

Dies war aber nicht die einzige Überraschung des Abends – die Zuschauer durften sich auch über einen besonderen Gast freuen: Matty Healy stand im VIP-Bereich des Stadions und tanzte ausgelassen zu Taylors Songs. Der Frontmann der Band The 1975 soll angeblich der neue Freund der Grammy-Gewinnerin sein.

