TV-Bauer Karl-Heinz findet Hunde doof: Hofdame reist ab!

Da war es nur noch eine! Karl-Heinz hatte sich bei Bauer sucht Frau International vier Bewerberinnen eingeladen, die er näher kennenlernen wollte. Cornelia und Miriam hatte er direkt wieder nach Hause geschickt. Von Bettina und Claudia wollte er sich im Rahmen der Hofwoche ein genaueres Bild machen. Die Schleswig-Holsteinerin war zuerst an der Reihe. Sie reiste allerdings direkt wieder ab – der Grund: Ihr Hund!

In der aktuellen Folge der von Inka Bause (54) moderierten Flirtshow erzählte Bettina dem Kleiviehzüchter von ihrem Hund Willi: "Wenn ich zu dir kommen sollte, dann gibt es mich nur im Doppelpack – nur mit Willi." Der Wahlitaliener fragte skeptisch nach, ob er denn auch ins Haus und auf dem Sofa sitzen müsste. "Ja, ich meine, guck dir den an, den kannst du nicht draußen halten. Das ist wirklich ein kleines Wollknäuel. Das ist ein russisches Schoßhündchen", entgegnete die Blondine. Doch damit war klar: Eine gemeinsame Zukunft kommt nicht infrage. "Tiere im Haus – nicht so gerne gesehen bei mir. Ich kann das auch nicht haben, wenn die auf dem Sofa sitzen oder im Bett liegen, schon gar nicht. [...] Das ist natürlich sauschade, weil ich dich ja sehr schön und nett finde, aber das würde bei mir nicht passen", versuchte Karl-Heinz zu erklären.

Bettina sah das Ganze mit Fassung, auch wenn sie bedaure, dass sie wegen ihres Hundes nicht mehr interessant für den Olivenbauer ist: "Schade eigentlich. Es hätte ja ansonsten wirklich gut gepasst, aber ich denke, so ist es besser, wenn ich heute Abend schon gehe." Sie packte daraufhin ihre Sachen und verabschiedete sich trotz allem liebevoll. Karl-Heinz bereut offenbar nichts: "Ich freue mich sehr, dass ich Bettina kennengelernt habe. Sie ist sehr sympathisch und wir haben gut zusammen gesprochen. Aber eine Dreierbeziehung noch mit Willi dabei klappt nicht."

Alle Infos zu "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

Instagram / inka.bause Inka Bause, März 2023

RTL+ Karl-Heinz bei "Bauer sucht Frau International" 2023

RTL+ Karl-Heinz, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

