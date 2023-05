Wie süß! Model Lena Gercke kommt mit Baby Lia zur Arbeit

Lena Gercke (35) ist eine Vollblut-Mama! Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin und ihr Partner Dustin Schöne (37) durften sich im Jahr 2020 über gemeinsamen Nachwuchs freuen – ihre Tochter Zoe erblickte das Licht der Welt. Im vergangenen Dezember bekam die kleine Familie Zuwachs, denn die Beauty verkündete die Geburt ihrer zweiten Tochter Lia. Wie sehr Lenas Herz an ihren Sprösslingen hängt, bewies sie jetzt, indem sie sogar mit ihrem Baby zur Arbeit erschien!

In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine einige Videos von ihrem Shooting, bei dem ihre jüngere Tochter mit von der Partie war: So ist zu sehen, wie die 35-Jährige das kleine Mädchen in einer Trage um ihre Brust gewickelt hält und sie sanft auf und ab wiegt. "Das wahre Leben hinter den Kulissen. Zwei Stunden Schlaf, aber wir ziehen das durch", schrieb Lena zu einem der Clips dazu, in dem sie einen Gang entlangläuft. Auch direkt am Set bleibt die Kleine stets in der Nähe ihrer Mama.

Dass Lena ihr Familienglück in vollen Zügen genießt, ist klar – aber wie geht es ihrer älteren Tochter Zoe mit ihrer Rolle als große Schwester? "Ein Geschwisterchen zu bekommen, ist nicht für jedes Kind einfach. Für Zoe war es schwer am Anfang, und das heißt, dass es auch für uns als Eltern schwer war", hatte das Model gegenüber Gala ehrlich zugegeben und klargestellt, dass sich die Mädchen aber Tag für Tag mehr annähern.

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Lia

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Lia

Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de