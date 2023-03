Plötzlich große Schwester: So findet es Lena Gerckes Tochter

Für Lena Gerckes (35) Tochter war die Umstellung nicht allzu leicht. 2020 war die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin zum ersten Mal Mutter geworden. Ende vergangenen Jahres konnten die Moderatorin und ihr Partner Dustin Schöne (37) dann ihr zweites Mädchen auf der Welt willkommen heißen. Die Geburt von Nesthäkchen Lia bringt vor allem für ihre Erstgeborene viele Veränderungen mit sich, wie das Model in einem Interview erklärt. Lena verrät, dass es für Zoe zunächst schwer war, sich in ihrer neuen Rolle als große Schwester zurechtzufinden.

Gegenüber Gala plaudert Lena nun aus, wie es Töchterchen Zoe nach der Geburt ihrer kleinen Schwester Lia geht. "Ein Geschwisterchen zu bekommen, ist nicht für jedes Kind einfach. Für Zoe war es schwer am Anfang, und das heißt, dass es auch für uns als Eltern schwer war", gibt die frisch gebackene Zweifachmama zu. Auch wenn Zoe sich zunächst an ihre neue Rolle als großer Schwester gewöhnen musste, würden sich die beiden Geschwisterkinder inzwischen Tag für Tag immer mehr annähern.

Kurz nachdem Lenas zweiter Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hatte, meldete sich auch Lena zu ihrem neuen Alltag als zweifache Mama zu Wort. Sie gestand, dass es zwar wunderschön, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung sei, zwei Kinder zu haben. "Was hier hilft, ist einfach sehr gut organisiert zu sein und unsere Familien, die uns auf allen Ebenen unterstützen", gab sie ihren Instagram-Followern ein Update.

Getty Images Lena Gercke bei der About You Fashion Week 2019

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Lia

Instagram / lenagercke Lena Gercke im März 2023

