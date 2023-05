60 Punkte bei "Let's Dance": Zsolt kannte Julias Potenzial!

Für Zsolt Sándor Cseke (35) war das wohl keine Überraschung! Derzeit schwingt Julia Beautx (24) wöchentlich bei Let's Dance das Tanzbein und macht gemeinsam mit ihrem Tanzprofi eine ziemlich gute Figur! Dabei hatte es für die Blondine in der Kennenlernshow noch eher bescheiden ausgesehen. Dort war sie mit zehn Punkten – der niedrigsten Punktzahl des Abends abgespeist worden. Mittlerweile spielt die Influencerin jedoch ganz oben mit und konnte vergangenen Freitag in beiden Runden jeweils 30 Punkte absahnen! Zsolt hat in Julia von Anfang an dieses Potenzial gesehen!

"Ich habe in ihre Augen bei der Kennenlernshow geschaut und ich habe etwas gesehen", gibt der Tänzer im Interview mit RTL zu. "Ich habe auch zu Malika gesagt: 'Malika, ich sehe etwas. Ich sehe etwas in ihren Augen.' Und als das Training angefangen hat, Tag für Tag, Stunde für Stunde hat sie sich gesteigert", schwärmt Zsolt weiter. Denn während der Übungsstunden sei Julia stets fokussiert und habe Spaß am Tanzen. "Ich glaube, wenn du das nicht genießt oder nicht aus Leidenschaft machst, dann ist es schwer", fügt der Profi hinzu.

Für Julia sei ihr Erfolg bei "Let's Dance" ihrem Tanzpartner zu verdanken. "Das war alles Zsolt. Zu hundert Prozent war es mein Tanzpartner", erklärte sie im Promiflash-Interview. "Ich bin immer so ein kleines Trampeltier gewesen und ich habe gedacht, dass ich überhaupt nicht tanzen kann. Ich dachte, vielleicht so vier, fünf Shows kriege ich irgendwie hin. Aber ja, der ist ein Wundertyp", schwärmte die Blondine weiter.

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Zsolt Sandor Cseke und Julia Beautx bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

