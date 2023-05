Bombe eingeschlagen? Heidi Klum führt durch Kleiderschrank

Hier hat Heidi Klum (49) wohl vergessen aufzuräumen. Egal, ob im Fernsehen oder auf dem roten Teppich – die Germany's next Topmodel-Jurorin ist stets top gestylt. Auch im Netz beweist sie immer wieder ihr Stilbewusstsein und präsentiert ihren Fans eine oft ausgefallene Garderobe. Jetzt gewährt sie einen Einblick hinter die Kulissen: Heidi zeigt, wie es in ihrem Kleiderschrank aussieht – und ordentlich ist es dort nicht.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Heidi ein Video, bei dem ihren Fans sicher der Mund offen stehen bleibt. Mit der Handykamera läuft sie durch das Chaos in ihrem Kleiderschrank. "Das ist ein absolutes Durcheinander. Ich packe, weil ich wieder verreise", erklärt die Blondine lachend, während sie die auf dem Boden verstreuten Kleider, Schuhe und Accessoires filmt. Grund für das Chaos ist wohl ein neuer Job. Heidi erzählt, dass sie ein besonderes Engagement hat und nicht weiß, was sie einpacken soll. Vielleicht ist das also nicht der Normalzustand ihres begehbaren Kleiderschrankes.

Auch Heidis Outfit aus zerfetzter Jeans und kurzen Holzfällerhemd sieht etwas wild aus, findet sie. In Sachen Mode experimentiert die 49-Jährige aber eigentlich gerne. Erst vor wenigen Tagen wurde sie in Los Angeles in einem bunten Mustermix gesichtet. Zu einer weiten Hose mit knalligen Blumen trug sie eine Bluse mit bunten Sternzeichen darauf. Das Highlight waren aber wohl die weißen Crocs mit Plateausohle.

Instagram / heidiklum Heidi Klums chaotischer Kleiderschrank

Action Press / Berliner, Alex J. Heidi Klum bei der "The Little Mermaid"-Premiere in Los Angeles

BG026/Bauergriffin.com / MEGA Heidi Klum im April 2023

