Pyjama oder Fashion? Heidi Klum in kunterbuntem Blumen-Look

Heidi Klum (49) hat wohl keine Angst vor Farbe! Das Supermodel steht derzeit nicht nur für Germany's next Topmodel vor der Kamera, sondern auch für die amerikanische Castingshow America's Got Talent. Ihr Gespür für Mode beweist die vierfache Mutter aber auch außerhalb ihrer TV-Formate und fernab des Laufstegs. Dabei greift Heidi manchmal zu ausgefalleneren Styles– wie jetzt mit einem Outfit in einem wilden Mustermix!

Am Donnerstag wurde die 49-Jährige von Paparazzi in Los Angeles abgelichtet, als sie gerade auf dem Weg zur nächsten Aufzeichnung der amerikanischen Talentshow war. Dabei trug sie eine lockere Strickhose mit großem Blumenmuster und einer passenden Jacke. Dazu kombinierte sie ein lockeres, leicht aufgeknöpftes Hemd mit Astrologie-Motiven, was ihr bis zu den Knien reichte. Ihren schrägen Musterlook vervollständigte sie mit weißen Plateau-Crocs, einer Sonnenbrille und einer großen Tasche.

Am selben Tag überraschte die Beauty ihre Fans mit einer kleinen Fragerunde auf Instagram. Dort berichtete sie ganz offen davon, wo sie ihren Ehemann Tom Kaulitz (33) das erste Mal gesehen hatte: "Ich habe Tom bei einer Geburtstagsfeier kennengelernt." Bei der Party von Modedesigner Michael Michalsky (56) hatte es bei den beiden gefunkt.

BG026/Bauergriffin.com / MEGA Heidi Klum im April 2023

BG026/Bauergriffin.com / MEGA Heidi Klum im April 2023

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Golden Globes 2023

