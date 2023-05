Sofia Richie und Elliot gaben als Ehepaar Red-Carpet-Debüt!

Diese beiden Frischvermählten grinsen bis über beide Ohren! Vor einigen Wochen hatten sich Sofia Richie (24) und ihr Liebster Elliot Grainge in Südfrankreich das Jawort gegeben. Die Tochter von Lionel Richie (73) und der britische Plattenmanager schworen sich im Rahmen einer feierlichen Zeremonie ewige Liebe und ewige Treue. Im direkten Anschluss an die Trauung ging es für die zwei in die Flitterwochen. Zurück in den USA gaben Sofia und Elliot ihr Red-Carpet-Debüt als Ehepaar!

Laut Daily Mail besuchten die Turteltauben am Dienstag die Chanel Cruise Show in Los Angeles. Auf den Bildern wirkten Sofia und Elliot äußerst entspannt und gut gelaunt, als sie für die Paparazzi posierten. Es war das erste Mal, dass die zwei als Ehepaar über den roten Teppich wandelten. Die 24-Jährige trug einen weißen Blazer mit einer rosafarbenen Boa. Dazu kombinierte sie weiße Shorts und schwarz-weiße Schuhe. Elliot entschied sich für einen dunkelblauen Anzug mit einem beigefarbenen Pullover.

Nur wenige Tage zuvor war Sofia in London unterwegs gewesen, um ihren Vater bei dessen besonderen Auftritt zu unterstützen. Der Musiker durfte am Sonntag nämlich beim Krönungskonzert vor Schloss Windsor performen. "Zurück in London für Lionel Richie", ließ die Beauty ihre Fans auf Instagram wissen.

Instagram / sofiarichiegrainge Elliot Grainge mit Sofia Richie, September 2022

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie mit ihrem Mann Elliot, August 2021

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie mit einer Freundin in London, Mai 2023

