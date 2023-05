Bei Krönung kombinierte Prinzessin Kate alte und neue Looks!

Prinzessin Kate (41) recycelt ihre Kleider. Während des ganzen Krönungswochenendes präsentierte die Ehefrau von Prinz William (40) eine Reihe von eleganten Looks. Ein Highlight war wohl ihr weißes Kleid und die traditionelle Robe bei der Zeremonie. Statt des typischen Diadems entschied sie sich dort nämlich für einen silbernen Blumenkranz. Doch nicht alle ihrer Kleider waren nagelneu und extra für den Anlass: Einige Outfits hatte Kate schon mal getragen.

Der Auftakt der Krönung fand für Kate und William bereits vergangenen Freitag statt. Bei einem Besuch in einem Pub in Soho trug sie einen roten Mantel mit weißen Pumps und einer passenden Clutch. Das gesamte Ensemble soll sie bereits zu anderen Anlässen ausgewählt haben, erklärt Daily Mail. Das gilt auch für den scharlachroten Hosenanzug, den die 41-Jährige beim Krönungskonzert am Sonntag anhatte. So kam Kates Garderobe wohl gerade mal auf einen Wert von etwa 5.750 Euro. Für royale Verhältnisse ist das bescheiden.

Als am Mittwoch im Buckingham Palace eine Gartenparty stattgefunden hatte, überraschte Kate ihre Fans sogar. Sie hatte ihr Outfit nicht einfach nur recycelt. Vielmehr war ihr Look vollständig identisch mit dem gewesen, den sie bereits 2019 beim Pferderennen in Ascot getragen hatte. Zu dem lieblichen pastellblauen Kleid hatte sie auch diesmal den gleichen Hut, denselben Schmuck und eine ähnliche Frisur kombiniert.

Getty Images Prinzessin Kate beim Krönungskonzert 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Mai 2023

Getty Images Prinzessin Kate im Mai 2023

